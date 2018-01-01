"Главная задача-успех клиента": "Горецкий и Партнеры" отпраздновали 5-летие

Олег Горецкий: 5 лет прошло, а цели не изменились.

Фото: «Горецкий и Партнеры»

Основатель и управляющий партнер Юридической фирмы " Горецкий и Партнеры ", Олег Горецкий считает главной задачей своей фирмы – эффективное решение проблем клиентов.

"Мы обязаны нашим клиентам возможностью постоянного совершенствования, нашими успехами и достижениями!", - Олег Горецкий на торжественном открытии вечера.

Подбивая итоги деятельности своей компании, Олег Васильевич неоднократно подчеркивал, что "Горецкий и Партнеры" своим успехом обязана в первую очередь клиентам. Именно клиенты – секрет постоянного самосовершенствования каждого сотрудника "Горецкий и Партнеры". Задача на будущее совсем не изменилась: главное достижение – успех клиента.

Олег Васильевич Горецкий – уроженец Ивано-Франковской области, выпускник Института международных отношений КНУ им.Т.Шевченка, специалист в области хозяйственного, гражданского, административного, банковского, семейного, международного, таможенного и авторского права. Владеет 5 иностранными языками, является сооснователем международной образовательной программы "Educational Bridge".

Юридическая фирма "Горецкий и Партнеры" отпраздновала 5-тилетие успешной деятельности на рынке юриспруденции Украины. Во вступительном слове основатель и управляющий партнер Олег Горецкий подчеркнул, что самая огромная заслуга его компании – в эффективности решения вопросов клиентов компании.

Юридическая фирма "Горецкий и Партнеры" на рынке с 2013 года. В настоящий момент является членом Европейской Бизнес-Ассоциации и соорганизатором ряда международных программ по обучению, обмене опытом и повышению квалификации украинских молодых специалистов в области права.