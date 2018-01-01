Главу правления Центра противодействия коррупции облили зеленкой: фото, видео

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1 / 4 Главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Киеве облили зеленкой (УНИАН)

Инцидент произошел в Киеве перед акцией за отставку главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (находится на улице Исаакяна) облили зеленкой председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки Roshen.

Инцидент произошел перед началом акции активистов ЦПК и Автомайдана с требованием отставки главы САП Назара Холодницкого, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, перед началом мероприятия возле антикоррупционной прокуратуры параллельно проходили две акции.

"Участники одной из них держали плакаты с требованием прекратить давление на Холодницкого. Участники другой акции, которые держали флаги Социалистической партии, требовали уничтожения коррупции "в лице Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.) и его приспешников", о чем заявлял на митинге председатель партии Илья Кива", — отмечается в сообщении.

Напавшие на Шабунина злоумышленники выбежали из-за спин участников акции, которой руководил Кива. На лицо лидера политсилы также попала зеленка, поскольку он находился возле чиновника.

Ранее сообщалось, что в Киеве на митинге под Кабмином неизвестные забросали участников акции протеста куриными яйцами, в частности, они задели Илью Киву. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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