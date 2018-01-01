"Гнев небес". На Закарпатье обрушился гигантский град: фото

Пик разгула стихии пришелся на вечер и ночь 12 июня.

Накануне огромные градины, ливни и сильный ветер повредил кровли 182 жилых домов в четырех населенных пунктах Иршавского района Закарпатской области.

Как сообщают представители регионального управления ГСЧС, в результате разгула стихии никто не пострадал.

Сильнее всего град затронул село Брод, где 150 кровель нуждаться в ремонте, еще 10 кровель оказались повреждены в селе Дешковица и в селе Осий, а также еще 12 − в селе Ильница.

Кроме того, ураган повалил деревья на автодороги – два в Хустском районе, четыре в Тячевском районе и в городе Мукачево.

Напомним, ранее сообщалось о том, что крупный град обрушился на город Черкассы.

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