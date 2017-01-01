Годы в застенках. Террористы "ДНР" отпустили из плена известного украинского ученого

В среду, 27 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и террористами.
Такое сообщение на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Анастасия Магазова.
"Игорь Козловский освобожден из плена!!!" –говорится в тексте.
В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Его супруга предположила, что причиной ареста стала переписка ученого в социальной сети Facebook.
В мае нынешнего года "военный трибунал "ДНР"" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.