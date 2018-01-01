Годовщина крещения Киевской Руси: онлайн-трансляция

Ожидается проведение молебна на Владимирской горке возле памятника Князю Владимиру.
В торжествах принимает участие президент Украины Петр Порошенко, представители власти, лидеры духовенства.
В 13:00 ожидается проведение молебна на Владимирской горке возле памятника Князю Владимиру, также запланировано проведение крестного хода.
Накануне в Киеве прошли организованные УПЦ МП торжественные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.
Напомним, ранее сообщалось, что во время крестного хода УПЦ МП несли российский флаг, портрет патриарха Кирилла, а участникам платили по 200 гривень.
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