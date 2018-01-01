Сегодня, 09:33 RSS

Годовщина крещения Киевской Руси: онлайн-трансляция

Сегодня, 09:05

Ожидается проведение молебна на Владимирской горке возле памятника Князю Владимиру.

Крещение Руси, молебен, УПЦ КП
В Украине отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси УНИАН
В субботу, 28 июля, в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины.

В торжествах принимает участие президент Украины Петр Порошенко, представители власти, лидеры духовенства.

В 13:00 ожидается проведение молебна на Владимирской горке возле памятника Князю Владимиру, также запланировано проведение крестного хода.

Накануне в Киеве прошли организованные УПЦ МП торжественные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.

Напомним, ранее сообщалось, что во время крестного хода УПЦ МП несли российский флаг, портрет патриарха Кирилла, а участникам платили по 200 гривень.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Крестный ход, молебен, крещение Киевской Руси
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности