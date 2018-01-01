Годовщина крещения Киевской Руси: онлайн-трансляция

Ожидается проведение молебна на Владимирской горке возле памятника Князю Владимиру.

В Украине отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси УНИАН

В субботу, 28 июля, в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины

В торжествах принимает участие президент Украины Петр Порошенко, представители власти, лидеры духовенства.

В 13:00 ожидается проведение молебна на Владимирской горке возле памятника Князю Владимиру, также запланировано проведение крестного хода.

Накануне в Киеве прошли организованные УПЦ МП торжественные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.

Напомним, ранее сообщалось, что во время крестного хода УПЦ МП несли российский флаг, портрет патриарха Кирилла, а участникам платили по 200 гривень.

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