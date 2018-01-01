Годовщина крещения Киевской Руси: опубликованы фото и видео крестного хода УПЦ МП

Во время Крестного хода полиция задержала двух человек, которые начали кричать "Слава Украине!".

В пятницу, 27 июля, в Киеве проходят организованные УПЦ МП торжественные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.

В частности, на Владимирской горке состоялся праздничный молебен, затем верующие прошли крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре.

Колонну возглавлял Предстоятель УПЦ МП Блаженнейший митрополит Онуфрий. Также в крестном ходе по городу пронесли многочисленные святыни, часть из которых специально доставлена в Киев накануне. Среди них - икона святого апостола Андрея Первозванного, которая прибыла из Греции путем апостола Андрея – по Днепру.

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Во время Крестного хода полиция задержала двух человек, которые начали кричать "Слава Украине!" участникам шествия на Владимирской горке в Киеве.

Задержанными оказались активисты "Братства", их задержала полиция и силой усадила в бус.

Отметим, что на торжествах заметили нардепов от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, Михаила Добкина, Нестора Шуфрича. Также на молебен прибыл бывший спикер ВР Владимир Литвин.

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Подробнее о мероприятиях, посвященных 1030-летию крещения Киевской Руси, читайте в материале "Главреда" "Крестный ход-2018 в Киеве: все, что надо знать".

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