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Годовщина Крещения Руси. В "С14" рассказали, как прореагируют на участников шествий УПЦ (МП)

Сегодня, 10:25

Информацию озвучил координатор организации Сергей Мазур.

Лавра, протест, С14
Участники !С14" во время акции протеста в Киево-Печерской лавре Facebook.com
Участники националистической и праворадикальной организации "С14" планируют принимать участие в мероприятиях Украинской православной церкви (Московского патриархата), которые были приурочены к 1030-летию со дня Крещения Руси.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Обозреватель" со ссылкой на координатора организации Сергея Мазура.

"Мы будем следить за тем, чтобы не было провокативной антиукраинский символики, чтобы не было лозунгов", - заявил он. Кроме того, активист лишний раз напомнил о том, что "каждый раз во время крестных ходов поют имперские песенки про Николая II и прочее".

Напомним, ранее сообщалось о том, что участники С14 в Киево-Печерской лавре искали "сепаратистов" и узнавали, "чем Крым".

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Теги:  
УПЦ (МП), Киев, крестный ход, крещение Руси, С14, Сергей Мазур
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