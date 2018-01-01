Годовщина трагедии. В Украине чтят память погибших героев Небесной Сотни

Во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков.

УНИАН

В Киеве на Майдане Независимости 4 года назад, 18-20 февраля 2014 года, произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины — жестокий расстрел активистов Революции Достоинства.

Во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, пишет УНИАН.

20 февраля 2014 года силовики убили наибольшее количество участников Революции достоинства. Кроме того, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни.

Украинцы в эти дни чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни.

Как известно, в период с 18 по 22 февраля в регионах Украины запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.

Так премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook написал:

"Герои Небесной Сотни отдали жизнь за свободу и достоинство — свое и каждого из нас. Герои не умирают! Помним…"