"Голодание тяжело дается". В Крыму ухудшается состояние здоровья украинца-политзаключенного

Наш соотечественник не собирается отказываться от голодовки, отметила его адвокат.

В Крыму Владимир Балух не намерен прекращать голодовку, сказала его адвокат crimeahrg.org

В захваченном Российской Федерацией Крыму состояние здоровья незаконно осужденного украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха , который продолжает голодовку, ухудшается.

Украинец не намерен отказываться от такого способа протеста против вынесенного ему приговора, рассказал его адвокат Ольга Динзе, пишет "Крым.Реалии".

По ее словам, нашему соотечественнику голодание тяжело дается.

"Кроме того, происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", — отметила собеседница.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривен).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.