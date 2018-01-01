Голодовка Савченко: насколько похудела нардеп и как выжила после 75 дней без еды

Ее сторонник напомнил, что в России депутат голодала без перерыва 83 дня.

Как Савченко выжила после 75 дней голодовки. УНИАН

Внефракционный нардеп Надежда Савченко выжила после 75 дней голодовки благодаря своему большому весу. В целом, за это время она потеряла 20 кг.

Об этом в эфире телеканала Newsone рассказала заместитель председателя ЧП "Общественная политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

В частности, ведущий отметил, что процесс голодовки Савченко начинает вызывать сомнения. Он поинтересовался у Проторченко, почему Савченко голодает почти три месяца – и до сих пор жива.

"В том числе, потому что вы сейчас так говорите. Балух (украинский политзаключенный. – ред.) голодает более 70 дней. И у вас сомнений эта голодовка не вызывает. Она в России голодала максимально без перерыва 83 дня. Она потеряла более 20 кг. Потому что ее нормальный вес десантника в армии – 80 кг, а сейчас чуть больше 60 кг", – заявила Проточенко.

При этом она отметила, что "в Украине все делается специально для того, чтобы вызвать недоверие к Савченко".

Ранее, 31 мая, Савченко решила прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы на полиграфе (детектор лжи), поскольку следствие не предоставило результатов прошлого допроса.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

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