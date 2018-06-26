Голый военнослужащий ВСУ "под кайфом" прогулялся по ночному Харькову. Видео

Пользователей Сети возмутило поведение военного.

В ночь на вторник, 26 июня, в городе Чугуев Харьковской области заметили обнаженного мужчину, разгуливающего по улице.

Об этом сообщили в группе Честно-Pro-Чугуев в Facebook.

Хулиганом оказался военнослужащим 54-ой бригады.

"Как выяснилось в последствии от сотрудников Чугуевской полиции, "голый неадекват" оказался военнослужащий 54-ой бригады", - пишет один из пользователей группы. Как сообщает "Апостроф", мужчина позже признался, что перед прогулкой употребил синтетические наркотики.

Пользователей возмутило поведение военного.

"Все что нам в СМИ говорят о ВСУ полный бред. Можно это было понять когда была мобилизация. Сегодня же это контрактники, которых призвал военкомат. Ну а какой отбор, на сегодняшний день, говорить не нужно, все догадываются", - пишет Максим Пашковский.

"А мы платим1.5% на содержание этого сброда...", - написала Светлана Сытникова.

"А может его не обеспечила вещьслужба бригады и он в том, что имеет?" - шутит Роман Терещук

Впрочем, некоторые заступились за парня. "Люди приехали с войны, они могут натворить чудес,но это происходит не часто,а местные "умники",бухают ежедневно и творят тоже самое,но это же конечно не сброд военный,им можно.Как касается дело военных,так всех а ж разрывает от ярости,а вы попробуйте на их место и посмотрим что будете делать вы!" - пишет Елена Украина.

Ранее сообщалось, что участник антитеррористической операции на Донбассе пытался совершить акт самосожжения в центре Кривого Рога.

Мужчина приобрел жидкость для разжигания костра, подошел к стеле с фото погибших воинов АТО, облил себя жидкостью и подпалил кусок ткани.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram