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Гордо реет беспилотник. В небе над Украиной пролетел американский БПЛА

Сегодня, 17:20

Такую информацию предоставил полетный онлайн-сервис Flightradar24.

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Американский беспилотник "Ридус"
Над Украиной в воскресенье, 7 января, был зафиксирован полет американского беспилотника. 

Об этом свидетельствуют информация онлайн-сервиса Flightradar24.

Согласно обнародованным данным, беспилотник с бортовым номером UAVGH000 пролетел над территорией Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей, а также над зоной проведения Антитеррористической операции (АТО) - временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

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Flightradar24

По имеющейся информации, бортовой номер UAVGH000 зарегистрирован за стратегическим разведывательным беспилотником США модели RQ-4A Global Hawk. Все остальные данные про летательный аппарат зашифрованы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине волонтеры создали новый беспилотник.

 
Теги:  
Украина, США, беспилотник, АТО
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