Гордон: Большинство украинцев - дебилы и идиоты

Журналист заявил, что народ выбирает во власть подобных себе правителей.

Журналист Дмитрий Гордон возмутился электоральными предпочтениями украинцев. Кадр из видеоролика «Evolution of Mom Dancing» YouTube

Известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон назвал большинство украинцев дебилами, поскольку им безразлична судьба своей страны.

С таким заявлением он выступил в эфире в передачи "Взрослая игра" Андрея Пальчевского на телеканале "Прямой", отметив, что украинцы выбирают каждый раз во власть себе подобных.

"Мне один друг депутат говорит, тебе легко, ты правду говоришь, тебе об электорате думать не надо, а мы постоянно оглядываемся, они ж за нас голосуют. Я никогда не думал, что у нас столько дебилов, идиотов и людей, которым безразлична судьба своей родины. Говорю я, подчеркивая, что после этих слов я точно не собираюсь баллотироваться. Я говорю, что у нас большинство народа – дебилы, идиоты и люди, которым плевать на свою страну. И от этого наши беды, потому что они выбирают таких же дебилов, идиотов и тех, кому плевать на свою страну", – заявил Гордон.

Другие новости Украины