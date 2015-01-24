"Горец", "Югра" и фугасы: СБУ показала, как Россия заметала следы после обстрелов Мариуполя

Украина передаст доказательства обстрела кадровыми российскими военными в международный суд ООН.

Обстрел Мариуполя. фото: 0629.com.ua

Служба безопасности Украины сегодня обнародовала доказательства причастности кадровых российских военных к обстрелу Мариуполя 24 января 2015 года.

Из-за обстрелов тогда погиб 31 мирный житель, а еще 117 людей получили разной степени тяжести ранения.

"Этот террористический акт был совершен при помощи двух штатных реактивных дивизионов вооруженных сил РФ… С территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович", – рассказал СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве.

А в оккупированном Донецке обстрелом руководил непосредственно полковник ВС РФ Александр Цпаплюк с позывным "Горец". Координацию действий реактивного дивизиона там осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов с позывным "Югра".

В то же время он добавил: "Вы прекрасно понимаете, что команду об обстреле мирного украинского города не принимаются даже генерал-майором. Мы убеждены, что такое решение принималось высшим военным и политическим руководством Российской Федерации".

"Нами установлено участие в обстрелах непосредственно двухсотой Печенегской отдельной мотострелковой бригады и второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, это бывшая пятая отдельная гвардейская мотостелковая Таманская бригада", – уточнил Грицак.

Российские военные произвели по мирному городу 120 выстрелов неуправляемыми осколочно-фугасными снарядами марки С21 ОФ.

По словам Грицака, по результатам обстрела украинские правоохранители сообщили о подозрении семерым российским военнослужащим и четырем боевикам "ЛДНР", они объявлены в розыск, в том числе по линии Интерпола.

"Вы прекрасно понимаете, что команду об обстреле мирного украинского города не принимаются даже генерал-майором. Мы убеждены, что такое решение принималось высшим военным и политическим руководством Российской Федерации", – заявил он.

Глава СБУ заверил, что выводы расследования будут переданы в Международный суд ООН в самое ближайшее время.

Ранее в СБУ обнародовали подробности об организаторе нападения на "киборга" Вербича. В ведомстве заявили, что тот является гражданином РФ.

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