"Горько" и еда. В Одесской области на сельской свадьбе произошло массовое отравление

Вот так просто два десятка людей, между бесконечными тостами, криками "Горько" и нехитрыми конкурсами от тамады, умудрились устроить себе отравление.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Управлении Госпродпотребслужбы по региону.
В числе госпитализированных двадцати человек есть пятилетний ребенок. Предварительный диагноз, поставленный медиками – пищевое отравление средней степени тяжести. Сами пострадавшие связывают свое недомогание с употреблением блюд, приготовленных в ресторане "Изольда" в селе Нерубайское.
Кроме того, все отравившиеся ели торт домашнего приготовления.
Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются, заявили в Госпродпотребслужба.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в селе под Киевом зафиксировали массовое отравление людей.
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