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"Горловка на ладони". Журналист рассказал о продвижении вперед сил АТО

Сегодня, 20:55

В 2017 году долго не продержалось ни одно прекращение огня.

АТО, Донбасс, ВСУ, военные, БМП
Силы АТО на Донбассе Фейсбук 93 ОМБР
На Донбассе россияне перестали маркировать свои боеприпасы, которые поставляют боевикам — это соответствует технологии, когда преступники заметают следы.

Оккупанты знают, что придется отвечать, потому что понимают, что будут уходить из Донбасса. Россияне отходят, хотя очень медленно, говорится в материале корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

В 2017 году долго не продержалось ни одно прекращение огня. Если враг не хочет молчать, надо его отодвинуть. Тактика "ползучего наступления" оправдала себя. Громкая история с освобождением Травневого и Гладосового, оказывается, лишь одна из многих. На самом деле за год боевики потеряли не одну, а несколько позиций.

Боевики в прошлом году были вынуждены оставить позиции вблизи Горловки и отступить. Сейчас район удерживают Вооруженные Силы Украины. Следовательно, медленное продвижение вперед продолжается. 

Военный с позывным "Авер" рассказал, что на прежних позициях террористов нашли ящики, сетки, гильзы. "Они отошли после того, как мы взяли Гладосово и Травневое. Отодвинулись вниз. Вот видно Горловку как на ладони", — сообщил военнослужащий.

Занимаемый район совсем рядом с так называемой "малой промкой". Белая постройка — самая высокая точка на этой местности, самая большая головная боль бойцов ВСУ.

Во время продвижения вперед стоит обходить населенные пункты, избегая городских боев. Однако в Зайцево они продолжаются не один год. Три года подряд украинские военные и боевики буквально смотрят друг другу в глаза.

Другого такого села на карте АТО не найдешь. Зайцево разделено пополам. Линия фронта пересекает центральную улицу. Впрочем, к такой странной ситуации здесь привыкли все. Даже военные признаются, что они морально готовы к тому, что на месте этих ужасных развалин со временем появится стена наподобие Берлинской. С украинской стороны в селе немало тех, кто ждет "русский мир". Местные сдают боевикам позиции украинцев. Однако Украина постепенно возвращается на оккупированный Донбасс.

Напомним, ранее в ОБСЕ рассказали о новом лагере боевиков у Горловки.
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АТО, Донбасс, Горловка, боевики, Цаплиенко
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