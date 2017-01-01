"Горловка на ладони". Журналист рассказал о продвижении вперед сил АТО

В 2017 году долго не продержалось ни одно прекращение огня.

Силы АТО на Донбассе Фейсбук 93 ОМБР

На Донбассе россияне перестали маркировать свои боеприпасы, которые поставляют боевикам — это соответствует технологии, когда преступники заметают следы.

Оккупанты знают, что придется отвечать, потому что понимают, что будут уходить из Донбасса. Россияне отходят, хотя очень медленно, говорится в материале корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

В 2017 году долго не продержалось ни одно прекращение огня. Если враг не хочет молчать, надо его отодвинуть. Тактика "ползучего наступления" оправдала себя. Громкая история с освобождением Травневого и Гладосового, оказывается, лишь одна из многих. На самом деле за год боевики потеряли не одну, а несколько позиций.

Боевики в прошлом году были вынуждены оставить позиции вблизи Горловки и отступить. Сейчас район удерживают Вооруженные Силы Украины. Следовательно, медленное продвижение вперед продолжается.

Военный с позывным "Авер" рассказал, что на прежних позициях террористов нашли ящики, сетки, гильзы. "Они отошли после того, как мы взяли Гладосово и Травневое. Отодвинулись вниз. Вот видно Горловку как на ладони", — сообщил военнослужащий.

Занимаемый район совсем рядом с так называемой "малой промкой". Белая постройка — самая высокая точка на этой местности, самая большая головная боль бойцов ВСУ.

Во время продвижения вперед стоит обходить населенные пункты, избегая городских боев. Однако в Зайцево они продолжаются не один год. Три года подряд украинские военные и боевики буквально смотрят друг другу в глаза.

Другого такого села на карте АТО не найдешь. Зайцево разделено пополам. Линия фронта пересекает центральную улицу. Впрочем, к такой странной ситуации здесь привыкли все. Даже военные признаются, что они морально готовы к тому, что на месте этих ужасных развалин со временем появится стена наподобие Берлинской. С украинской стороны в селе немало тех, кто ждет "русский мир". Местные сдают боевикам позиции украинцев. Однако Украина постепенно возвращается на оккупированный Донбасс.

Напомним, ранее в ОБСЕ рассказали о новом лагере боевиков у Горловки.