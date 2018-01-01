Горячее видео для туристов. В Киеве порно можно смотреть прямо на улице

Болгер легко зашел на известный порносайт и даже просмотрел на нем видео.
Видео возможностей стендов разместил на своей странице в социальной сети Twitter блогер Krus.
"Хорошие стенды информационные поставили", "Все, таки разобрался. Стенды нужны", — шутит автор.
Автор легко зашел на известный порносайт и даже просмотрел на нем видео.
Отметим, что данные информационные стенды установлены в центре Киева для предоставления подробной информации о городе туристам.
Напомним, ранее фотохудожник показал, как выглядят люди, смотрящие фильмы для взрослых.
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