Горячее видео для туристов. В Киеве порно можно смотреть прямо на улице

Болгер легко зашел на известный порносайт и даже просмотрел на нем видео.

На улицах Киева можно посмотреть видео для взрослых

На улицах Киева любой желающий может осуществить просмотр видео для взрослых с помощью новых информационных боксов.

Видео возможностей стендов разместил на своей странице в социальной сети Twitter блогер Krus.

"Хорошие стенды информационные поставили", "Все, таки разобрался. Стенды нужны", — шутит автор.

Автор легко зашел на известный порносайт и даже просмотрел на нем видео.

Отметим, что данные информационные стенды установлены в центре Киева для предоставления подробной информации о городе туристам.

Напомним, ранее фотохудожник показал, как выглядят люди, смотрящие фильмы для взрослых.

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