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"Горячий" Донбасс: обстрелян поселок, ранены военные, уничтожены боевики

Сегодня, 08:33

Вчера террористы открывали огонь из вооружения, запрещенного "Минском".

Боевики, ЛНР, флаг, оружие, диверсант
По данным разведки, вчера на Донбассе были уничтожены три боевика lug-info.com
В пятницу, 4 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, в частности, из артиллерии били по поселку Зайцево Донецкой области, повреждены жилые дома.

На отдельных участках по всей линии соприкосновения шли боевые действия, трое украинских военных получили ранения, по данным разведки, убиты три террориста, а еще столько же — ранены, говорится на странице ООС в Facebook.

"В районах населенных пунктов Сокольники, Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка противник пять раз применял запрещенное вооружение", — отмечается в сообщении.

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По данным разведки, вчера на Донбассе были уничтожены три боевика Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Напомним днем 4 мая в районе поселка Опытное (находится под Ясиноватой) Донецкой области боевики, возможно, противотанковой управляемой ракетой, уничтожили автомобиль Nissan Terrano волонтеров, в котором была гуманитарная помощь.

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Теги:  
Донбасс, ООС, боевики, потери, разведка, обстрелы, Минские соглашения
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