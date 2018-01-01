"Горячий" Донбасс: обстрелян поселок, ранены военные, уничтожены боевики

Вчера террористы открывали огонь из вооружения, запрещенного "Минском".
На отдельных участках по всей линии соприкосновения шли боевые действия, трое украинских военных получили ранения, по данным разведки, убиты три террориста, а еще столько же — ранены, говорится на странице ООС в Facebook.
"В районах населенных пунктов Сокольники, Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка противник пять раз применял запрещенное вооружение", — отмечается в сообщении.
Напомним днем 4 мая в районе поселка Опытное (находится под Ясиноватой) Донецкой области боевики, возможно, противотанковой управляемой ракетой, уничтожили автомобиль Nissan Terrano волонтеров, в котором была гуманитарная помощь.
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