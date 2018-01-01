"Госдеп – исполнитель. Есть мировое правительство". Экс-спикер Рады Мороз шокировал заявлением

Бывший украинский политик убежден, что существуют тайные покровители, которые глобально в мире принимают решения.

Александр Мороз озвучил свой взгляд на мировую политику УНИАН

Основатель Социалистической партии Украины, бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз убежден, что Украина еще со времен президента Виктора Ющенко была очень зависима от США. Он заявил, что даже Госдеп в общем мировом порядке не является независимой структурой.

"Этому можно посвятить отдельную встречу… Все дело в том, что Госдеп – тоже исполнитель. Есть мировое правительство…", - цитирует экс-политика Гордон.

По словам Мороза, именно это так называемое теневое правительство назначает мировых лидеров. В него входят представители финансовой элиты Запада.

"Федеральная резервная система, которая состоит из представителей банковских структур, в нее входит 12 человек", – отметил Мороз.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста бывший спикер Рады признал, что речь идет, в частности, о семьях Рокфеллеров, Ротшильдов и Морганов.

"О них не говорят, их якобы и нет, но они решают самый важный вопрос: стабильность мировой валюты", - добавил Мороз.

По словам политика, теневое правительство вынуждено конкурировать с Россией и Китаем.

"Конкуренция с Россией… надо еще на колени поставить Россию и рубль, но поднимается китайский юань… Это очень непростое дело. И это их тревожит, правда. Поэтому в политике в отношении Украины они тоже делают большую ошибку", – заявил он.

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