Госизмена на портале РИА Новости Украина: рассмотрение апелляции Вышинского перенесли

Заседание перенесено на 1 июня.

Рассмотрение апелляции на арест Вышинского перенесли. Кирилл Вышинский/Facebook

Суд в Херсоне отложил рассмотрение апелляции на арест главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене , на 1 июня.

Об этом сообщила пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры автономной республики Крым Татьяна Тихончик, пишет "Интерфакс".

"В связи с неявкой адвоката судебное заседание перенесено на 1 июня", – пояснила Тихончик.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

17 мая в Херсоне городской суд арестовал на два месяца руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

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