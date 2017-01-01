Госмиграционная служба проверит всех получивших гражданство Украины за годы независимости

Причиной стала имеющаяся в Украине схема незаконного оформления паспорта.

В Украине проверят всех получивших гражданство international.biz.ua

В Украине Государственная миграционная служба постепенно будет проверять лиц, которые получили гражданство Украины после обретения страной независимости в 1991 году.

Причиной стала имеющаяся в Украине схема незаконного оформления паспорта, заявил руководитель ГМС Максим Соколюк.

"Начата работа по полной проверке оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено получению гражданства за новым свидетельством о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине им до 1991 года", — сказал Соколюк.

Проверка предназначена из-за того, что ряд судов признавал проживания человека в Украине на основании поддельной справки, выданной должностным лицом ГМС. Таким образом люди получали гражданство на незаконной основе, пишет УНИАН.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что такие случаи недопустимы и МВД вскоре проведет серьезную проверку.

"Я хочу всем работникам ДМС сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе по возникшим лазейкам и как их предотвратить. Такие случаи не системные, но миграционная система, гражданство Украины, паспорта — это должна быть скала, через которую можно проникнуть только по закону", — сказал глава МВД.

Напомним, ранее в МВД чиновников миграционной службы обвинили в причастности к массовой незаконной выдаче загранпаспортов.