Госпогранслужба задержала "Святого" из "ДНР": фото и видео

В ведомстве предоставили неоспоримые доказательства участия боевика в военных действиях на стороне агрессора.

В Бахмуте Донецкой области пограничники совместно с полицейскими задержали боевика с позывным "Святой".

"Тщательно спланированной оперативной комбинацией были созданы не только предпосылки для прибытия боевика на контролируемую территорию Украины, а и установления широкого круга лиц, причастных к террористической деятельности так называемой "ДНР", - сообщается на сайте Госпогранслужбы.

По данным пограничного ведомства, 30-летний гражданин Украины примкнул к боевикам в сентябре 2014 года. Он добровольно вступил в батальон "Восток", где прошел военную подготовку. Затем "Святой" выполнял задачи на блокпостах, а затем воевал на передовых позициях врага вблизи Донецка.

"Собранные материалы свидетельствуют о непосредственном участии "Святого" в боевых действиях на стороне агрессора", - говорится в сообщении.

В полиции готовят материалы для возбуждения уголовного дела.

Напомним, в России умер Максим Довбня с позывным "Бармен", боевик незаконного вооруженного формирования "Спарта", которое накануне гибели возглавлял одиозный Моторола.

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