Готовим смартфоны и планшеты: в киевском метро начнет функционировать 3G и 4G-сеть

Мобильные операторы уже подготовили техническую документацию.
Об этом на своей странице в Facebook написал президент компании Киевстар Петр Чернышов.
"Операторы наконец-то договорились между собой и утвердили техническое задание. Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее были названы топ-5 самых посещаемых украинцами сайтов в декабре 2017-го, в число которых попали российская социальная сеть "ВКонтакте" и поисковик "Яндекс".