"Готовят детей в шашлычно-зашкварный батальон". В Сети возмутились "днем скорби" в аннексированном Крыму

В своем негодовании пользователи Twitter оказались удивительно единодушны.

В аннексированном Крыму "устроили маскарад на день скорби, переодев детей в камуфляж".

Соотвествующее сообщение опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter пользователей "КРЫМский бандеровец".

"Крым. Оккупанты в Евпатории провели разрешенный митинг скорби по погибшим в Кемерово. Объясните мне кто-нибудь, зачем и здесь вырядили детей в камуфляж?!", − написал он.

Пользователей Twitter крайне возмутила данная ситуация.

"Это уже безусловный рефлекс выработался как у нацистов зиговать при хайль, а для рашистов при санкционированных сборищах - детей наряжать либо в камуфляж, либо в форму второй мировой + ряженные всякие разномастные казаки. Своих детей сжигают, а нашим мозги и души калечат!"; "В 90-х гопника было видно по спортивному костюму с пузырями на коленях. Сейчас другая мода, камуфляж! Ну еще и нарядиться в кизяка. Но это уже извращение! Деградация полным ходом!"; "А вы говорите скорбят. Они готовят детей в шашлычно-зашкварный батальон"; "В Крыму так все разбогатели, что только на камуфляж хватает. В нем и спят, и на каждый день ОК. на фото зомби. классические зомби, настроенные убивать. кремлёвская пропаганда продолжает испускать лучи смерти", - с негодованием написали они.

Напомним, ранее в Сети вознегодовали по поводу речи Путина о "братском народе".