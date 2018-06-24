ГПУ передаст все дела по Майдану Госбюро расследований

Старые производства следственная прокуратура сможет расследовать до 20 ноября 2019 года.
"Законодатель определил, что эти дела, которые ранее были подследственные прокуратуре, должны расследоваться ГБР. Единственное - он сделал ремарку о том, что старые производства, в том числе, к которым можно относить расследование о преступлениях во время Майдана, следственная прокуратура может расследовать до 20 ноября 2019 года", - сказал Горбатюк.
Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой в ноябре 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а в марте закон вступил в силу.
16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором ГБР.
С осени только следователи ГБР имеют право заниматься расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой Национального банка, судьями, правоохранителями, чиновниками антикоррупционных органов.
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