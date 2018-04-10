ГПУ там нет, а СБУ с ответом затруднилась: кто-то обыскивает квартиру Савченко

Об обысках сообщил защитник нардепа Олег Соловей.

У Савченко обыск. РИА Новости

"В квартире Надежды сейчас проходит следственное действие обыск. Адвокат Дмитрий Бугай там присутствует. Он пишет свои замечания", – сообщил "Украинской правде" защитник Савченко Олег Соловей.

Других подробностей он сообщить не смог.

Дмитрий Бугай в настоящее время на звонки издания не отвечает. А сестра Надежды Вера Савченко на вопрос об обысках ответила: "Без комментариев".

При этом в Генпрокуратуре заверили, что они к обыскам не причастны. "Нас там нет", – заявила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

В СБУ также не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об обысках. Там пообещали ответить позже.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.