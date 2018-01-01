ГПУ завела дело о премиях в "Нафтогазе" за победу над "Газпромом"

В Генпрокуратуре усомнились в полномочиях набсовета компании "принимать такие решения".

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству "Нафтогаза" за победу над российской компанией "Газпром" в Стокгольмском арбитраже

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передают "Украинские новости".



"Да, начали (уголовное производство", - сказал он. "Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана", - уточнил Луценко.



В мае набсовет "Нафтогаза" принял решение о выделении премии руководству компании в размере 1 процента от суммы выигрыша - более млн.

Накануне в НАК отказались назвать фамилии сотрудников, получивших премии.



В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что "Газпром" должен выплатить украинской компании ,63 млрд (с учетом задолженности "Нафтогаза" за поставленный газ итоговая сумма сократилась вдвое - до ,1 млрд). Тем не менее российская сторона с решением не согласилась и в конце марта подала апелляцию, заявив о процессуальных нарушениях при рассмотрении дела.

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