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ГПУ завела дело о премиях в "Нафтогазе" за победу над "Газпромом"

Сегодня, 09:02

В Генпрокуратуре усомнились в полномочиях набсовета компании "принимать такие решения".

Генпрокуратура
112.ua
Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству "Нафтогаза" за победу над российской компанией "Газпром" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передают "Украинские новости".

"Да, начали (уголовное производство", - сказал он. "Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана", - уточнил Луценко.

В мае набсовет "Нафтогаза" принял решение о выделении премии руководству компании в размере 1 процента от суммы выигрыша - более млн.

Накануне в НАК отказались назвать фамилии сотрудников, получивших премии.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что "Газпром" должен выплатить украинской компании ,63 млрд (с учетом задолженности "Нафтогаза" за поставленный газ итоговая сумма сократилась вдвое - до ,1 млрд). Тем не менее российская сторона с решением не согласилась и в конце марта подала апелляцию, заявив о процессуальных нарушениях при рассмотрении дела.

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Теги:  
ГПУ, Нафтогаз, Юрий Луценко
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