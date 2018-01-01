Границу с Россией на Харьковщине доделают до конца года

Следующим участком станет граница в Сумской области.

Обустройство участка российско-украинской границы в Харьковской области завершится до конца 2018 года, следующим участком станет граница в Сумской области. Об этом заместитель министра внутренних дел Вадим Троян заявил во время рабочего визита в Восточное региональное управление Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что заместитель министра внутренних дел проверил ход работ по инженерному обустройству границы, посетил новосозданную пограничную комендатуру быстрого реагирования и новое здание управления пограничного отряда.

"Инженерно-техническое обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил", - подчеркнул он. Троян также отметил, что обустройство Харьковского участка границы завершится в этом году. "В Харьковской области протяженность границы 270 километров. 220 мы уже обустроили. В этом году все работы будут завершены. Следующим этапом обустройства российско-украинской границы будет Сумской участок.

Сейчас этот процесс начался в координации с местными органами власти", - добавил он. Пропустить через 2 Заместитель главы МВД также посетил Харьковскую отдельную авиационную эскадрилью. Он проинспектировал помещение, где располагается военная часть, экипировку летного состава и образцы авиационной техники, которая используется в охране границы.

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