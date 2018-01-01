"Григорьевич о**евает". Одиозная Штепа "разлеглась" на фоне портрета Тараса Шевченко

Очевидно, празднование 8 Марта у женщины чересчур затянулось.

То самое фото Twitter

Во всемирной Сети опубликовали сделанное в спальне фото одиозного бывшего мэра Славянска Нели Штепы.

На нем она возлегает с букетом искусственных тюльпанов на кровати и улыбается в камеру. Снимок был опубликован пользователей "Еж Пых" в сервисе микроблогов Twitter.

Штепа одета в праздничный черный наряд, обута серебристые туфли, однако самое пристальное внимание пользователей сети помимо ее образа привлек фон на снимке. На стене спальни висит портрет легендарного украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Причем на "полотне" у Кобзаря крайне "удивленное" выражение лица.

По мнению интернет-пользователей, внешний вид Штепы шокировал даже "видавшего виды" Шевченко.

"Тарас на стене бесподобен", "Даже Григорьевич о**евает от такой х**ни", — написали они.

Twitter

Twitter

Напомним, ранее Штепа "подорвала" Сеть поздравлением экс-премьеру Украины.