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Гриневич призвала с осторожностью поступать в иностранные ВУЗы

Сегодня, 13:10

Заманчиво низкие цены и отсутствие экзаменов не означает, что нужно выбирать этот ВУЗ - ребенок может оказаться без качественного и признанного образования, заявила министр.

Лилия Гриневич
Многие университеты за счет выгодных условий для иностранцев добирают квоту, уверена Гриневич "Прямий"
Родителям, чьи дети хотят поступать в иностранные ВУЗы, следует внимательнее изучить информацию о том образовательном учреждении, куда собралось их чадо - в противном случае ребенок может остаться без качественного признанного образования, заявила министр образования Лилия Гриневич в эфире телеканала 1+1.

Гриневич отметила, что в последнее время некоторые университеты, например в Польше, за счет украинцев компенсируют нехватку студентов по квоте - для завлечения в свои стены иностранных туристов они выставляют условия, которые на первый взгляд выглядят куда привлекательнее остальных учебных заведений; однако, убеждена Гриневич, в некоторых таких случаях, поступив в ВУЗ по этим условиям, ребенок может не получить качественного и признанного образования. 

"Иногда заманчивые и не очень высокие цены, хорошие условия и то, что не делают никаких экзаменов, может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественного признанного образования", - сказала министр. 

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Напомним, в Украине стартовала вступительная кампания 2018 года; абитуриенты подают документы в высшие учебные заведения. Подробнее обо всем, что касается вступительной кампании-2018 вы можете прочитать здесь.

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Теги:  
вступительная кампания 2018, ВУЗ, Гриневич, иностранный ВУЗ, поступление в иностранный ВУЗ, нюансы
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