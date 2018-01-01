Грипп атакует учебные заведения Украины: закрыты все школы Ивано-Франковска

На период карантина дети будут учиться дистанционно — через Интернет.

УНИАН

Школы вынуждены массово закрываться на карантин из-за гриппа, который атакует учебные заведения Украины.

Так с сегодняшнего дня, 19 февраля, закрыты все школы Ивано-Франковска. За прошлую неделю там резко увеличилось количество больных, львиная доля из которых дети.

Еще на неделю продлили карантин в Черновцах. Ввели его десять дней назад, потому что в половине учебных заведениях был превышен эпидемпорог, сообщает ТСН

На период карантина дети будут учиться дистанционно — через Интернет. Не прекращать обучение решили ради того, чтобы не догонять школьную программу потом по субботам.

Ранее в Минздраве сообщили, что в пяти областях Украины превышен эпидемический порог до 25%. Это Винницкая (на 8,1%), Волынская (7,7%), Житомирская (12,3%), Ровенская (4,7%) и Хмельницкая области (5,7%)

Скриншот

Напомним, в Японии разработали препарат для борьбы с гриппом за сутки.