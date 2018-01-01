Гройсман нашел метод, как убедить украинцев не ездить на заработки

Премьер анонсировал начало реформы профессионально-технического образования.

Владимир Гройсман взялся за создание ПТУ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что в стране существует проблема утечки профессиональных кадров.

"Что нужно, чтобы украинцы не ездили по миру на заработки. С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни в Украине. С другой, обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли найти себе хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные сотрудники, и они готовы платить им достойную зарплату", - написал глава Кабмина в Facebook.

По словам Гройсмана, правительство начинает реализацию реформы профессионально-технического образования. Для этого из бюджета было выделено в минувших годах по 50 миллионов гривен, а в нынешнем – 100 миллионов. Премьер отметил, что по всей стране создаются учебно-практические центры, которые будут вести подготовку специалистов затребованных профессий, а затем находить для них реальные рабочие места.

Facebook Владимира Гройсмана

В комментариях к сообщению Гройсмана пользователи высказали преимущественно скептическое отношение к перспективе сохранения кадров в Украине.

"С нашими зарплатами, выучатся и уедут. Как удержать? Как не допустить пустой траты бюджетных средств? Или мы обучаем специалистов для других стран?", - написал Андрей Акимов.

"Думаю, без создания условий для малого и среднего бизнеса, ликвидации большинства проверяющих, - это все - разбазаривание средств", - прокомментировал Миха Венгер.

"За бюджетные средства должны учить на те специальности и то количество, которое реально может получить работу по той специальности. А то только деньги народные на ветер, потому что высшее образование получили, а стоят с ним за прилавками, или официантами", - считает Владимир Тарасов.

"Ну все, пакую чемодан. Еду. После магистратуры (инженер), закончу еще ПТУ и вперед на 3200 гривен", - с сарказмом отметил Виталий Ермоленко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине недостаток рабочей силы, но при этом выезды украинцев на заработки в другие страны – это "нормальный процесс".