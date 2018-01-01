Гройсман попросил Раду уволить Данилюка

По словам премьера, глава Минфина мог поставить под угрозу переговоры Киева и Евросоюза

Александр Данилюк и Владимир Гройсман УНИАН

Премьер-министр украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка

Об этом сам премьер сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Гройсмана, "после спровоцированного Данилюком конфликта" на заседании Кабмина тот "позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности". Премьер-министр заявил, что Данилюк распространял искаженную информацию среди международных партнеров Украины перед важными для Киева переговорами и ЕС, что "могло поставить под угрозу их результаты".

"К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в избранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе, и прошу народных депутатов поддержать мое представление", - отметил Гройсман.

Напомним, 23 мая, во время обсуждения кадровых вопросов на закрытом заседании правительства между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка. Данилюк якобы "в ультимативной форме" потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого давно подано, а Гройсман ответил, что не будет этого делать. На это Данилюк пригрозил собственной отставкой.

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