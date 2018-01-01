Гройсман рассказал, почему Украина арестует украинские активы "Газпрома"

Премьер отметил, что российская компания должна выплатить штраф в связи с иском Антимонопольного комитета Украины.

Владимир Гройсман рассказал о взыскании с "Газпрома" штрафа и аресте украинских активов Фото: kmu.gov.ua

В Кабмине заявили об активизации действий по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома" в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства.

Об этом сказал премьер министр Украины Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение Министерству юстиции Украины, сообщает правительственный портал.

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража, требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с Министром юстиции Украины Павлом Петренко", - приводит веб-портал органов исполнительной власти слова премьера.

По словам Гройсмана, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд гривен. Российская компания пыталась оспорить решение, однако суды всех инстанций признали правомерность требований украинской стороны.

Премьер подчеркнул, что с момента вступления решения в силу прошел год, и в связи с пеней сумма долга возросла. И теперь "Газпром" должен заплатить в украинскую казну почти 172 млрд гривен. Поэтому начался процесс описания и ареста активов, принадлежащих "Газпрому" в Украине.

Как ранее сообщалось, акции украинского имущества "Газпрома" должны быть проданы на открытых аукционах.