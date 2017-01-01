Гройсман выступил со встречным предложением для Путина по кораблям из Крыма

Свое предложение украинский премьер озвучил во время рабочего визита в Донецкую область.

Владимир Гройсман "Униан"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что украинские власти готовы принять военные корабли и авиационную технику , находящуюся сейчас в аннексированном Россией Крыму, но только в комплекте с самим полуостровом.

"У меня есть встречное предложение - вместе с флотом вернуть нам Крым. Готовы принять в ближайшее время", - сказал глава Кабмина представителям СМИ в пятницу, 12 января, во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщает агентство "Укринформ".

К слову, с предложением вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма выступил лично президент РФ Владимир Путин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине резко ответили на "корабельную" подачку Путина.