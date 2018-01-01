"Грозили убийством и изнасилованием". Российская художница рассказала о том, как ее пытали и били боевики "ДНР"

Художнице-акционистке Катрин Ненашевой и ее приятелю пришлось испытать на себе изуверское гостеприимство боевиков.

Боевики "ДНР" Reuters

Российская художница-акционистка Катрин Ненашева поведала о том, как боевики-"контрразведчики" жестоко пытали ее с другом в пределах оккупированного Донецка.

Соответствующее сообщение во вторник, 26 июня, она опубликовала на собственной странице в социальной сети Facebook. По словам Ненашевой, весной нынешнего года она с приятелем прибыла в Донецк, где раньше жили ее родные. В центре города молодых людей задержали полицейские с фотографией художницы в руках. Затем их быстро отвезли в отделение на "допрос", после чего мужчины в масках надели на них черные мешки и наручники, посадили в грузовик и куда-то увезли, угрожая убийством и изнасилованием.

"В "кабинетах" нас уже ждали пьяные мужчины, называющие себя контрразведчиками. Избиения ногами, руками и чем ни попадя продолжались около трех часов. В какой-то момент ко мне приставили взведенный пистолет — сначала к коленям, потом к ребрам. Над ребрами осталось два мелких, еле заметных синяка. Через какое-то время пистолет оказался у сердца. Меня кто-то зажимал за шею, тыкая дулом то в челюсть, то в щеку, то в висок. Потом появился и автомат", — написала художница.

По словам Ненашевой, ее и друга избивали всю ночь напролет. Утром была небольшая передышка, а после пытки и избиения продолжились и длились около восьми часов.

В конечном итоге выяснилось, что все это время их таким изуверскими способами боевики "спасали" от украинских силовиков, которые якобы "хотели их убить". Перед Ненашевой и ее другом извинились, когда "задержали настоящего преступника". Обоих довезли до российской границы и отпустили.

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