Грозы, град, сильный ветер. Синоптики предупредили, где в Украине ожидается непогода

В ряде регионов нашей страны возможны сильные дожди, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
На Закарпатье, Прикарпатье, Хмельнитчине и Виннитчине возможны сильные дожди, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
"14-15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности...", — отмечается в сообщении.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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