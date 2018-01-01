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Грозы, град, сильный ветер. Синоптики предупредили, где в Украине ожидается непогода

Сегодня, 10:16

В ряде регионов нашей страны возможны сильные дожди, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Сегодня в ряде областей Украины ожидается непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре 1zoom.ru
В четверг днем, 14 июня, в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град.

На Закарпатье, Прикарпатье, Хмельнитчине и Виннитчине возможны сильные дожди, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

"14-15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности...", — отмечается в сообщении.

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Сегодня в ряде областей Украины ожидается непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги:  
Украина, погода, непогода, гроза, дождь, шквалы, Укргидрометцентр
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