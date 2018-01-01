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Грозы, ливни, шквалы. Синоптики предупредили украинцев о непогоде

Сегодня, 10:14

В Закарпатской области ожидаются сильные дожди, отметили в Укргидрометцентре.

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Сегодня днем в ряде областей Украины ожидается непогода, предупредили синоптики 1zoom.ru
В четверг днем, 17 мая, в западных, южных и центральных областях Украины местами ожидаются грозы.

Возможны шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные дожди.

"Днем 17 мая в западных, южных и центральных областях местами гроза, местами шквалы 15-20 м/с…", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги:  
Украина, погода, Укргидрометцентр, грозы, шквалы, сильные дожди
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