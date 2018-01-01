Грозы, похолодание. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на длинные выходные

В столице на День Конституции температура воздуха достигнет +30 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

В столице в начале июля похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве во время длинных выходных в связи с празднованием Дня Конституции Украины (отмечается 28 июня) ожидаются осадки, 1 июля похолодает — максимальная температура днем составит +19.

В столице с 28 по 30 июня будут слабые дожди с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на праздник днем будет 28… 30 градусов со знаком плюс, а ночью — 18… 20.

На следующий день — 29 числа, днем ожидается +28… +30, ночью +18… +20. В последний день июня днем температура воздуха будет 21… 23, а ночью — 19… 21 градус со знаком плюс.

В столице в начале июля похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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