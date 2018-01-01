Грозы, шквалы, град. Синоптики предупредили о непогоде в Украине

В субботу днем в некоторых регионах нашей страны ожидаются неблагоприятные погодные условия, отметили в Укргидрометцентре.
В отдельных районах возможен град, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
"16-18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине с 14-го на 15 июня из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в четырех регионах были обесточены 295 населенных пунктов. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.
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