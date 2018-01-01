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"Грозы, шквалы". Синоптики предупредили о непогоде в Украине

Сегодня, 08:57

В пятницу в ряде областей нашей страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, отметили в Укргидрометцентре.

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В пятницу в Украине в рядей областей возможны грозы и шквалы, предупредили в Укргидрометцентре 1zoom.ru
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 13 июля, днем в нашей стране, кроме восточных и большинства южных областей, будут грозы.

В северных и центральных областях местами ожидаются шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"13-15 июля в южных, восточных, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

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В пятницу в Украине в рядей областей возможны грозы и шквалы, предупредили в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги:  
Украина, погода, непогода, Укргидрометцентр, грозы, шквалы
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