"Грустная ложь". Матиос обвинил украинского генерала в неправде по поводу суицидов в ВСУ

Документы в подтверждение своей позиции главный военный прокурор обнародовал в соцсети Facebook.

Анатолий Матиос Википедия

Главный военный прокурор Анатолий Матиос "назвал грустной" ложью данные насчет самоубийств в армии , озвученные руководителем Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майором Олегом Грунтковским.

Такое сообщение Матиос написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"23 февраля генерал-майор Грунтковский, комментируя слова Главного военного прокурора заявил: "Эти заявления высокопоставленных чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция". Конечно. Только эту ложь генерала Минобороны приходится теперь уже мне опровергать с глубокой скорбью", − заявил он.

По словам главного военного прокурора, его подчиненные из-за "бездушной и небрежной работы" подразделения Грунтковского вынуждены "работать уже с не живым, а мертвым личным составом ВСУ".

"За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) - эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастные, как никто. Горе и слезы родителей. Большинство самоубийц - совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения […] Только по данным ЕРДР из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства. Сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТРС - не учитывает никто. Прохождение участниками АТО психологической реабилитации является обязательным, однако в 2017 году уровень их обеспечения такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1% от общего количества", −резюмировал Матиос.

Напомним, ранее главный военный прокурор озвучил статистиску суицидов среди ветеранов АТО.