"Грязный и вонючий министр". Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

Диктор новостей допустила ошибку.

Владимир Омелян Facebook.com

В Николаеве в прямом эфире 35-го телеканала диктор новостей допустила ошибку.

Девушка прочитала с суфлера новость без пауз и необходимой интонации, из-за чего фраза приобрела совсем иной эффект.

Видео с казусом опубликовал на своей странице в Facebook Александр Волков.

"Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние николаевского железнодорожного вокзала" — сказала ведущая.

Вероятно "грязный и вонючий" было название сюжета. Однако ведущая не сделала паузу и, в итоге, фраза прозвучала как относящаяся к личности Омеляна.

Напомним, в Испании журналист во время прямого эфира случайно сел мимо стула.

Читайте наши новости в Facebook