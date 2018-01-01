"Губа - не дура". Боевики "ДНР" вымогают у Vodafone уплаты гигантских "долгов"

Аппетиты у террористов, очевидно, растут с каждым днем.

Эмблема Vodafone newsbomb.gr заявили о "задолженностях" украинского мобильного оператора Vodafone перед "бюджетом республики" в размере 0,8 млрд рублей.

С таким заявлением выступил глава "Министерства доходов и сборов" группировки "ДНР" Александр Тимофеев, сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ.

По его словам, "Vodafone не заплатила "ни одной копейки налогов в бюджет республики".

"По недоплаченным суммам – там порядка 800 млн рублей. Это деньги, которые за этот период не были оплачены, прямых налоговых обязательств. А из выплат налогов формируются и зарплаты бюджетников – то, что называется государственными обязательствами", – сказал Тимофеев.

Он также заявил, что если Vodafone хочет вернуться на территорию, контролируемую боевиками, то ему нужно зарегистрироваться в "ДНР" и платить налоги в бюджет "Республики".

"Если оплата будет, то Vodafone включается и работает дальше. Если оплаты у Vodafone нет, то, ребята, извините, я как налоговый залог реализую все это тому, кто это купит. Будет это Феникс или кто-то другой – мне все равно. По сумме налоговых обязательств эти деньги я все равно получу в бюджет республики", – подытожил Тимофеев.

Напомним, ранее боевики "ДНР" просили Vodafone подключить мобильную связь через РФ.