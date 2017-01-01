Гужва попросил политического убежища в Австрии и выехал из Украины

В издании Страна намерены продолжить работу в прежнем режиме.

Игорь Гужва покинул Украину и попросил у властей Австрии политическое убежище Фото: Facebook/Игорь Гужва

Редакционный коллектив интернет-газеты Страна обратился президенту Петру Порошенко с просьбой не преследовать руководство и сотрудников ресурса.

В официальном обращении, которое журналисты обнародовали на сайте Страна, сказано о том, что уже на протяжении двух лет с момента открытия издание лишают возможности свободно работать в своей сфере.

"По вашему приказу против главного редактора Страны сфабриковано уже 5 уголовных дел, а сам он был на несколько дней брошен в тюрьму. В нашей редакции и в квартирах наших журналистов проходят незаконные обыски. От подконтрольных вам группировок и лиц мы постоянно получаем угрозы физической расправы, а наши обращения за защитой к правоохранительным органам остаются без ответа", - сказано в обращении.

В издании заявили, что, несмотря на прессинг и угрозы, намерены дальше продолжать работу. В частности, журналисты и руководство ресурса уже разработали схему работы коллектива вне офиса.

Авторы обращения добавили, что им удалось спасти от преследований главного редактора Страны Игоря Гужву.

"Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину", - написали журналисты.

По информации ресурса, они намерены продолжить работу в прежнем режиме, не утратив остроту формата. Отмечается, что Гужва останется главным редактором интернет-газеты Страна и будет руководить редакционным процессом из Вены.

Напомним, Игоря Гужву обвинили в получении 10 тысяч долларов неправомерной выгоды. Нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько говорил, что редакция издания Страна во главе с редактором требовали от народных избранников деньги за неразмещение "компрометирующих материалов".

Как ранее сообщалось, журналист был заключен под стражу, а затем вышел на свободу в результате внесения залога в сумме 554 тысячи гривен.