Хакеры заблокировали сайт украинского министерства, пригрозили удалением всех данных

Злоумышленники требуют выкуп за разблокировку ресурса.

Хакеры взломали сайт Минэнерго epravda.com.ua

В Сети хакеры взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и пригрозили удалением всей информации.

Злоумышленники требуют за разблокировку выкуп — 0,1 биткоин, говорится в сообщении, размещенном на ресурсе.

"Ваши важные файлы сайта зашифрованы… Возможно, вы заняты поиском способа восстановить свои файлы, но не тратьте свое время! Никто не может расшифровать ваши файлы без нашей специальной службы дешифрования", — отмечается на сайте.

Хакеры взломали сайт Минэнерго Скриншот с mev.gov.ua

Напомним, в январе 2018 года на сайте госпредприятия "Антонов" было опубликовано письмо, в котором Кабинет министров обвинили в препятствовании работе предприятия. Позже в пресс-службе "Антонова" сообщили, что информация неправдивая и появилась на ресурсе в результате хакерской атаки.

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