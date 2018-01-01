Хакеры заблокировали сайт украинского министерства, пригрозили удалением всех данных

Злоумышленники требуют выкуп за разблокировку ресурса.
Злоумышленники требуют за разблокировку выкуп — 0,1 биткоин, говорится в сообщении, размещенном на ресурсе.
"Ваши важные файлы сайта зашифрованы… Возможно, вы заняты поиском способа восстановить свои файлы, но не тратьте свое время! Никто не может расшифровать ваши файлы без нашей специальной службы дешифрования", — отмечается на сайте.
Напомним, в январе 2018 года на сайте госпредприятия "Антонов" было опубликовано письмо, в котором Кабинет министров обвинили в препятствовании работе предприятия. Позже в пресс-службе "Антонова" сообщили, что информация неправдивая и появилась на ресурсе в результате хакерской атаки.
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