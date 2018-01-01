"Хамство, жестокость, озлобленность". Турчинов написал эссе о России и россиянах

Интересно, что в этот раз секретарь СНБО "затевал русофобию", опираясь на цитаты из творчества двух гигантов русской литеатуры - Толстого и Лермонтова.

Александр Турчинов Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов опубликовал на собственном сайте эссе о том, как классические произведения литературы XIX века помогают понять душу россиян и сущность самой России.

"Представители российского политического и интеллектуального бомонда очень нервно и неоднозначно смогли пережить "непатриотический" выпад русского классика Михаила Юрьевича Лермонтова. "Прощай немытая Россия...", - особо часто цитируемая в Украине строчка очень больно ударила по самолюбию российского народа, взрощенного на лучших традициях мировой литературы. Попытки объяснить, что все-таки имел в виду Лермонтов, даже с привлечением "особо тонко чувствующего его бунтарскую натуру", дальнего родственника, не позволили имперским пропагандистам убедительно "отмыть" отечество на фоне построения целостной картины величия и вселенского мессианства российского народа", - написал Турчинов.

Кроме того, по мнению Турчинова, что как общепризнанного российского литературного классика практически невозможно обвинить в предательстве страны и русофобии.

"Михаила Юрьевича сложно, даже с большой натяжкой, назвать националистом, фашистом или хотя-бы бандеровцем… Буду не оригинален, но ничто так не раскрывает суть русской души, как русская классическая литература", - написал он.

Как финальное подтверждение своих слова Турчинов процитировал отрывок из повести "Хаджи Мурата" авторства Льва Толстого, посвященной войне, которую вела Россия на Кавказе.

"Эта страшная смесь ордынской жестокости, таежного хамства и многовековой рабской озлобленности и создали феномен российского народа. Он опасен и разрушителен, склонен к агрессии (бессмысленной и беспощадной). Тоталитарная форма государственности для него является необходимой системой сдерживания и укрощения. Война стала для русских формой самореализации, когда не сдерживают, когда можно проявить свое нутро", - прокомментировал толстовские строки секретарь СНБО.

Напомним, ранее Турчинов рассказал о том, какое впечатление на него произвел при личном общении Владимир Путин.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram