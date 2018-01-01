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На Волыни контрабандисты пытались "пролезть" в Польшу, прикинувшись лосями

Сегодня, 05:28

В своих стремлениях улизнуть от недремлющего ока украинских пограничников контрабандисты идут на все.

Лоси
Стадо лосей Reuters
На Волыни неподалеку от украинско-польской границы в лесу были обнаружены приборы-имитаторы следов лосей, с помощью которых контрабандисты планируют незаконного проникать в соседнюю страну.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном портале Госпогранслужбы. Согласно обнародованным ведомством данным, приборы-имитаторы были спрятаны в траве на участке границы "Новогрузское".

Пограничники изъяли приборы в установленном законом Украины порядке. Кроме того, начата активная фаза мероприятия по установлению группы контрабандистов, которым и принадлежали имитаторы следов животного.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни у контрабандистов изъяли самолет типа "кукурузник", а на Закарпатье накрыли банду, переправлявшую в Европу оружие и наркотики. 

 

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Теги:  
Волынь, Украина, Польша, лес, приборы, имитаторы
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