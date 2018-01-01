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"Хочется плакать от печали и гордости". Сеть "разорвало" видео, посвященное украинским военным

Сегодня, 11:14

В ролике снялись музыканты известной украинской группы Kozak System.

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Скриншот из видео
В Сети обнародовали новый видеоролик, посвященный бойцам ВСУ, воюющим в зоне конфликта на Донбассе.

Запись была опубликовагп на официальной Facebook-странице 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Нам надо быть вместе", – написали в описании к четырехминутному видеоролику, в съемках которого приняли участие музыканты из известной украинской рок-группы Kozak System.

Запись вызвала множество восхищенных комментариев. "Шедевр" - лаконично выразил свой восторг пользователь Николай Петрин. 

"Спасибо за труд, мурашки по коже", -  написал пользователь Геннадий Некраса.

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Скриншот из видео

Пользовательница Светлана Метлева-Загуменная разразилась большим восхищенным комментарием: "Прекрасные !!! От ролика хочется плакать сначала от печали, потом от гордости! Нам надо быть вместе Героям Слава! Евгения Кучеренко Низкий поклон нашим защитникам! И отдельный респект группе KozakSystem за вашу позицию!".

"Только радость наполняет сердце смотря этот клип, и еще потому что мы знаем этих защитников с Отдельного Горно-Штурмовой Бригады.Так будьте вместе! И помните о нашей материнской поддержке!", - написала пользовательница Женя Абрамова.

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Скриншот из видео

Напомним, ранее стало известно, что уроженец Судана стал бойцом ВСУ.

 

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Теги:  
Украина, ВСУ, война, Донбасс, бойцы, Kozak System
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