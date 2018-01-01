"Ходят с пид*рскими флагами". В Сети возмутились гуляющим по Майдану туристам с российским триколором: видео

Инцидент произошел накануне вечером.

В центре столицы Украины, на Майдане Незалежности горожанин Андрей Мальков отобрал российский триколор у компании туристов.

Видеозапись, на которой был запечатлен инцидент, он опубликовал на собственной странице в соцсети Facebook.

"Что вы здесь носитесь с "триколором"? Я вас с ним в землю закопаю! Такие, как вы, убивают наших пацанов на востоке!" — громогласно выражался Мальков, отбирая флаг.

К слову, далее выяснилось, что туристы оказались украинцами, прибывшими из города Херсона, приехавшими в Киев.

Поступок Малькова вызвал практически единогласное одобрение в комментариях под видео. Кроме того, пользователи Facebook открыто негодовали из-за поступка херсонских туристов.

"Такие мрази должны валяться. Овцы, бл*", − возмутился пользователь Руслан Сан-Марино. "Красава братан! Ну, пид*ры совсем ох*евшие стали. Ходят по Киеву с пид*рскими флагами!", - написал пользователь Саша Волков. "Респектище! Таку мразоту треба гнобити", − написала пользовательница Галина Кравцова. "Их нужно пи*дить на каждом шагу, ставить раком и в товарняках на Мокшанию, на Родину - в избушки репу нюхать!", − выступил с рацпредложением пользователь Виктор Закорчевный. "Пятый год войны, а тут такие уроды тряпкой российской машут. Сепаратюги", − написала пользовательница Галина Рыпновская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Украине шахтеру-переселенцу под Сумами разорвали рот.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram